الرحلة البحرية “مرسيليا/وهران” تؤجل إلى غاية الخميس المقبل

تسببت الرياح العاتية التي عرفتها الجزائر خلال اليومين الأخيرين والتي بلغت سرعتها 120 كلم في الساعة في ارتفاع أمواج البحر إلى ستة أمتار.

الأمر الذي جعل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تؤجل رحلتها التي كانت مبرمجة أمس الخميس إلى يوم غد السبت من ميناء مرسيليا إلى وهران على متن باخرة طارق بن زياد.

أما بشأن الرحلة التي تربط المدينة الفرنسية دائما مرسيليا باتجاه العاصمة على متن باخرة طاسيلي والتي كانت مبرمجة غدا السبت فقد تم تأجيلها إلى غاية 17 جانفي الجاري.

وأكد الرئيس المدير العام للشركة حسان غرايرية اليوم في اتصال مع “النهار أونلاين”، أنه بإمكان مسافري هذه الرحلة.

استغلال رحلة مرسيليا الجزائر عبر طارق بن زياد التي ينطلق غدا السبت ويصل بعد غد الأحد نظير الأماكن المتوفرة.

بدلا من الانتظار إلى غاية الخميس القادم وهذا دون دفع أية غرامات.

وأشار المتحدثة إلى أن إدارة الشركة قد قامت بكافة الإجراءات اللازمة بخصوص تأجيل تاريخ الرحلة البحرية.

من خلال إرسال رسائل قصيرة ومنح مساعدات مالية وصلت قيمتها إلى 60 أورو لكل مسافر تعذر الإتصال به.