إكتسح المنتخب الجزائري للرغبي، اليوم الأربعاء، نظيره التونسي بنتيجة (36-13) في الدورة المغاربية.

ويدخل اللقاء ضمن المباراة الأولى للنسخة الثانية من دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي الجارية بمدينة وجدة المغربية.

وسيلعب الخضر مقابلتهم الثانية أمام المغرب (البلد المنظم) يوم 23 ديسمبر.

التي تدخل ضمن ختام هذه الدورة التي ستجرى على ميدان الملعب البلدي لمدينة وجدة المعشوشب اصطناعيا.

و تنظم دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي سنويا بنظام المداولة بين الجزائر, المغرب و تونس.

للتذكير، فإن المواجهة الإفتتاحية لهذه الدورة شهدت تفوق المنتخب المغربي على نظيره التونسي بنتيجة (17-16) الأحد الفارط.