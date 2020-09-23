الرقابة القضائية لمدير وإطارات من مؤسسة مطاحن ليطورال بسكيكدة

أمر، مساء اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، وضع كل من مدير مؤسسة مطاحن ليطورال سكيكدة و مديرها التجاري بالإضافة إلى رئيس مصلحة التسويق، تحت الرقابة القضائية.

وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة، تحرير فواتير وهمية، القيام بانشطة تجارية غير نزيهة، فيما أمر بالإفراج عن بقية المتهمين في ذات القضية وهم 9 أشخاص.

وتعود حيثيات إلى قضية، إلى وقت أزمة السميد التي شهدتها عدة ولايات ومنها سكيكدة، خلال فترة الحجر الصحي، وتتعلق بكراء تجار لسجلات تجارية من اخرين بغرض اقتناء السميد مستغلين الأزمة في تلك الفترة.