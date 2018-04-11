الريال ينجو من “ريمونتادا” اليوفي ويتأهل لنصف نهائي التشامبيانزليغ

حقق ريال مدريد تأهلا صعبا للدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا سهرة اليوم الأربعاء.

رغم خسارته بثلاثية لهدف ضد جوفنتوس في لقاء العودة الذي جرى بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل لليوفي ماندزوكيتش في مناسبتين وماتويدي في حين سجل هدف تأهل الريال رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة ال95.

وشهد اللقاء طرد حارس السيدة العجوز جيجي بوفون عقب إحتجاجه على إعلان الحكم عن ضربة جزاء للميرينغي.

هذا وتأهل بايرن ميونيخ أيضا للدور نصف النهائي بعد تعادله سلبيا ضد ضيفه إشبيلية الإسباني بملعب أليانز أرينا بميونخ.