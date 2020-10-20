الزلفاني : “الاستقدامات حسمت الا اذا كان هناك محرز او فيغولي”

الرياضة
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الزلفاني : “الاستقدامات حسمت الا اذا كان هناك محرز او فيغولي”
بقلم يونس رزيق

أكد المدرب التونسي لفريق شبيبة القبائل “يامن الزلفاني” على حسم الإستقدامات بالنسبة للفريق القبائلي خلال الميركاتو الصيفي.

وتحدث الزلفاني في تصريح لقناة الشبيبة على اليوتوب بخصوص الإستقدامات الصيفية التي قام بها الفريق قائلا:

“في العالم كله في آخر الميركاتو تجد مفاجئة من الفرق، ولم لا ندعم التشكيلة بلاعب أحسن مما نملكه، لكل بنسبة 90 بالمئة غلقنا الميركاتو، إلا في حال إذا العثور على لاعب بإمكانه تقديم الإضافة للتشكيلة، لكن لحد الآن أنا معجب بالمجموعة الحالية، إلا إذا كان هناك محرز أو فيغولي”.


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