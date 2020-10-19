الزلفاني يضع أشاباله أمام اختبارين جديدين  

سيضع مدرب شبيبة القبائل يامن الزلفاني أشباله أمام اختبارين جديدين، بعدما برمج مواجهتين تحضيريتين، في التربص الرابع للفريق.

وكشف إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن برمجة مواجهتين تحضيريتين، أمام كل من اتحاد بسكرة، ونادي بارادو.

وسيواجه رفقاء رزقي حمرون، في اختبارهم الأول، فريق اتحاد بسكرة، في الـ231 من أكتوبر الجاري، بملعب الدار البيضاء.

وسيحظى لاعبو الشبيبة، بفرصة أخرى لإثبات جاهزيتهم وإمكانياتهم، في المباراة التحضيرية الثانية التي ستجمعهم بنادي بارادو، يوم 24 من ذات الشهر، بملعب حيدرة.

وستكون هذه فرصة للمدرب يامن الزلفاني، لتصحيح الأخطاء التي وقف عليها خلال المباريات التحضيرية الثلاث التي خاضها أشباله أمام كل من الأمن الوطني، نادي مقرة، وأولبي المدية.