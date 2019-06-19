إحالة ملف طحكوت والمسؤولين الذين معه على المحكمة العليا

أحال مجلس قضاء الجزائر ، إلى نائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الدرك الوطني بالعاصمة، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي.

الملف يتضمن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعو محي الدين طحكوت، ومن معه من مسؤولين،

حيث تم احالة الملف على المحكمة العليا في شقه الخاص بالاطارات والموظفين الساميين .

والمعنيون أحمد أويحيى بصفته كوزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر وزير السياحة الحالي، ووالي تيسمسيلت سابقا، عبد الغني زعلان بصفته وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة الأسبق، بن حسين فوزي، بصفته و اليا سابقا للشلف و السكيكدة .

إضافة إلى إحالة ملف جمال خنفار والي البيض الحالي، وعبد القادر زوخ والي العاصمة السابق،لوح سيف الاسلام والي سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي السعيدة سابقا،على المحكمة العليا

كما تم احالة ملف بن منصور عبد الله بصفته واليا للبيض على المحكمة العليا

المعنيون بحكم وظائفهم السابقة وقت ارتكابالوقائع ، يستفدون من اجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب القانون.