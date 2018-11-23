السجن 5 سنوات لرئيس السابق لبلدية ثنية الحد في تيسمسيلت

قضت محكمة الجنح بتيسمسيلت لبلدية ثنية الحد بتسعة احكام بالسجن النافذ لـ40 شخصا من بينهم رئيس البلدية السّابق وأعضاء من مجلسه بتهمة الفساد.

وحسب المصادر، المتهمون تورطوا في قضية إستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية، ومخالفة احكام الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية، وجنحة المشاركة وعدم الإبلاغ عن جريمة الفساد، وجنحة قبول مزية غير مستحقة.

أين فصلت المحكمة، بالحبس النافذ 5 سنوات لرئيس البلدية و4 سنوات لعضو سابق بها، و3 سنوات لأربعة متورطين، وسنتين حبسا نافذا في حق 34 شخصا بتهمة المشاركة في جريمة الفساد من بينهم مقاول.

بالإضافة إلى، 6 اشهر حبسا نافذا لخمسة متهمين تورطوا في جنحة التستر عن الفساد، ونفس الحكم لفرد آخر ضمن المجموعة متهم بتزوير سند.