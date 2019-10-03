السعودية تستعيد إنتاجها من النفط بالكامل بعد هجوم أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن بلاده استعادت بالكامل إنتاجها من النفط، بعد الهجوم على شركة أرامكو الشهر الماضي.

وأضاف ذات المتحدث، خلال مؤتمر للطاقة في موسكو، بأن السعودية حاليا تركز على إدراج شركتها العملاقة للطاقة “أرامكو”.

وتابع الوزير، بأن طاقة إنتاج النفط حاليا في السعودية، تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا، حسب موقع” العين الإخبارية”.

وتعرض معملان للنفط، تابعان لشركة أرامكو السعودية، لهجوم إرهابي، بطائرات بدون طيار، في 14 سبتمبر الماضي.

وقوبل هذا الهجوم، بموجة إستنكارات وإدانات عربية وعالمية واسعة، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادثة.

وكان الوزير قد صرح في أعقاب الهجوم على أرامكو، أن الحادث أدى إلى إنقطاع نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج الزيت الخام.

بالإضافة إلى تعطل إنتاج نحو 2 بليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 بليون قدم مكعب من الغاز الجاف.