السعودية تطالب الديوان بحل لإنقاذ موسم العمرة..!

يعقد الديوان الوطني للحج والعمرة لقاءات ماراطونية مع ممثلي السفارة السعودية، لبحث آلية وإجراءات الدفع.

التي ينبغي اعتمادها لاستصدار تأشيرات العمرة، بعدما وافقت سلطات المملكة على إعفاء الجزائر من عملية الدفع الإلكتروني لمدة شهرين.

حيث لا تزال الوكالات السياحية في حيرة من أمرها بسبب ارتباط التأشيرة بالدفع الإلكتروني.

وقال مصدر مسؤول من الديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـالنهار، إن مشاورات ونقاشات دورية بين مسؤولي الديوان والسفارة السعودية.

لبحث حلول وإجراءات الخروج من هذه الإشكالية، خاصة وأن محرّك الحجز يعتبر الدفع الإلكتروني شرطا أساسيا لاستصدار التأشيرة.

الأمر الذي أدخل الديوان في دوامة جديدة، رغم إعفاء السلطات السعودية.

وأوضح ذات المسؤول أن مشاورات الديوان وممثلي السفارة السعودية، ستستقر على حل ناجع في القريب العاجل.

وسيكون في إمكان الوكالات استصدار تأشيرات العمرة وتنظيم رحلات في أقرب الآجال.

موضحا أن رحلات العمرة لن تعرف تأخرا عن موعدها الطبيعي الذي اعتادته خلال المواسم الماضية.

وعجز أصحاب الوكالات السياحية الـ149 المعتمدة رسميا من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة.

من استصدار تأشيرة عمرة واحدة، رغم مرور 5 أيام من افتكاك الجزائر استثناءً خاصا من الدفع الإلكتروني لمدة شهرين.

فوجدوا أمامهم إشكالية أخرى، وهي طريقة إدخال الأموال إلى المملكة.

في ظل رفض النظام المالي المعتمد لدى الأخيرة دخول «ريال» واحد إلى أراضيها نقدا.

وعمد أصحاب بعض الوكالات السياحية إلى تحويل الأموال نقدا إلى دول خارج السعودية.

وتحديدا إلى فرنسا، ومن ثم إعادة تحويلها إلى السعودية،حيث استطاعت عبر هذه الآلية وكالة سياحية من استخراج تأشيرات معدودة كتجربة.

غير أن هذه الطريقة تعترضها عدة إشكالات هي الأخرى حسب أصحاب الوكالات السياحية.

إذ يتطلب تحويل الأموال لأجل تسديد مستحقات الخدمات بالسعودية أموالا ضخمة بالعملة الصعبة.

قد تصل إلى 120 مليون أورو سنويا لكل الوكالات، وهي المبالغ التي قد تلفت أنظار الشرطة الدولية «أنتربول» .

وتكييف القضية على أساس تهريب أموال أو تبييض أموال، خاصة وأنها تدخل نقدا، ليتم تحويلها إلى السعودية عبر حسابات بنكية.