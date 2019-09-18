السعودية تعرض أدلة قاطعة على تورط إيران في هجوم أرامكو

قدم المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني، في الهجوم الذي إستهدف معملي أرامكو.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قال المالكي في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الذي إستهدف أرامكو، السبت الماضي، لم ينطلق من اليمن.

وأضاف ذات المتحدث، إن الهجوم تم بواسطة 7 صواريخ كروز، و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال.

وأكد المالكي، أن مصدر هذه الأسلحة، هو إيران، كون وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل تلك الأسلحة.

وتابع المتحدث: “إن تحليل بقايا الأسلحة، والتي استخدمت في الهجوم الإرهابي، أظهر أنها إيرانية الصنع”.

وقال المالكي إن هذه الأدلة لا تبقي أي مجال للشك، بشأن وقوف إيران وراء الهجوم الإرهابي على أرامكو.