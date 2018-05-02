السعيد بحجة يستقبل من طرف نظيره الكيني بنيروبي

أستقبل اليوم السعيد بحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف نظيره الكيني جاستين موتوري بالعاصمة نيروبي .

وخلال اللقاء تطرق الطرفين إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في ظل قيادة عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الكيني أوهورو كينياتا.

وأكد موتوري يعزم البرلمان الكيني تعزيز العنمل المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية .

وهذا بما يخدم مصالح الشعبين نما يحقق التطلعات الافريقيا للأمن والاستقرار والازدهار .

كما اشرف رئيسا المجلسين على مراسيم تنصيب مجموعة الصداقة “كينيا- الجزائر”

وللإشارة فقد دُعِي السعيد بوحجة، كضيف شرف، لحضور الخطاب السنوي الموجه للأمة الذي ألقاه رئيس الجمهورية الكينية أمام نواب الغرفتين.