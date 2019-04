السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التواجد بمظاهرات الغد

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية في تويتر قالت السفارة: ان المظاهرات ستكون في جميع أنحاء الجزائر.

وقالت المظاهرات تستمر في جميع أنحاء البلاد، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها، طلت من لرعاياها تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.

Location: Throughout Algeria, Event: Demonstrations continue to take place throughout the country…Actions to take: Avoid large gatherings and rallying points for demonstrations, Monitor media for updates, Be aware of your surroundings . . . https://t.co/tCMgUax5Xi pic.twitter.com/XVl4uR7IeR

