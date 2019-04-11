السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التواجد بمظاهرات الغد

حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر رعاياها من التواجد في أماكن المظاهرات غدا الجمعة.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية في تويتر قالت السفارة: ان المظاهرات ستكون في جميع أنحاء الجزائر.

وقالت المظاهرات تستمر في جميع أنحاء البلاد، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها، طلت من لرعاياها تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.