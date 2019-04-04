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السفارة الأمريكية تحذر رعياها من مسيرات الغد

الوطني
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السفارة الأمريكية تحذر رعياها من مسيرات الغد
بقلم مصطفى.ق

حذّرت السفارة الأمريكية رعاياها المتواجدين في الجزائر، من الخروج خلال مسيرات الحراك الشعبي غدا الجمعة .

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في تويتر، قالت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر غد الجمعة.

الإجراءات الواجب اتخاذها: تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.


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