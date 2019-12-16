السفير الإمارتي.. يؤكد حرص بلاده على تطوير الإستثمار بالجزائر

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الاثنين، سفير الإمارات العربية المتحدة يوسف سيف خميس سباع آل علي.

وحسبما أفاد به بيان المجلس، فإنّ اللقاء تناول واقع العلاقات التي تجمع البلدين على أعلى المستويات وآفاق تطويرها.

مع التركيز على دعم التعاون على المستوى البرلماني.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الجهوية والدولية التي تهم البلدين، لاسيّما في ظل ما تعرفه الساحة العربية من تطورات.

وفي سياق ذات صلة، هنأ السفير الإمارتي الشعب الجزائري على نجاح الانتخابات الرئاسية، مؤكدا حرص بلاده على دعم الجهود الثنائية بين الشقيقين.

وذلك ضمن الأطر المعمول بها، لتشجيع وتطوير حركة الاستثمارات وبالأخص في مجالات الصناعة، السياحة والزراعة.