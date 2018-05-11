السفير البريطاني يعبر عن انبهاره بالأثار الرومانية في تيمقاد

انبهر السفير البريطاني في الجزائر باري لوين بالأثار الرومانية في مدينة تيمقاد.

ونشر السفير البريطاني بصفحته الرسمية على تويتر صورة له داخل الموقع الاثري الروماني بتيمقاد في ولاية باتنة.

وشكر السفير باري لوين المحافظ الرئيسي الأستاذ علي قربابي على استضافته ومرافقته في الرحلة.

وعبر عن إعجابه بالموقع الأثري والنقاشات والشروحات التي قدمها له الأستاذ المختص في علم الآثار علي قربابي .

حيث علق :”انبهرتي الزيارة إلى الآثار الرومانية في النقد وعجبتي الاستضافة من خبرة المحافظ الرئيسي الأستاذ علي قربابي”.