السفير البريطاني يعزّي الجزائريين في وفاة “لالماس”

تقدم سفير ممكلة بريطانيا العظمى في الجزائر “باري لوان”، اليوم السبت، بتعازيه لعائلة فقيد الكرة الجزائرية حسان لالماس، والشعب الجزائري.
وغرد “باري لوان” على حسابه الرسمي لـ “تويتر”:”فقدت الكرة الجزائرية اليوم الأسطورة الكروية حسان لالماس”.
مردفا:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللإتحادية الجزائرية ولكل الشعب الجزائري”.
فقدت الكرة الجزائرية اليوم الأسطورة الكروية حسان لالماس. وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللإتحادية الجزائرية ولكل الشعب الجزائري.
— Barry Lowen (@BarryLowen) July 7, 2018
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