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السفير البريطاني يعزّي الجزائريين في وفاة “لالماس”

الرياضة
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السفير البريطاني يعزّي الجزائريين في وفاة “لالماس” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

تقدم سفير ممكلة بريطانيا العظمى في الجزائر “باري لوان”، اليوم السبت، بتعازيه لعائلة فقيد الكرة الجزائرية حسان لالماس، والشعب الجزائري.

وغرد “باري لوان” على حسابه الرسمي لـ “تويتر”:”فقدت الكرة الجزائرية اليوم الأسطورة الكروية حسان لالماس”.

مردفا:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللإتحادية الجزائرية ولكل الشعب الجزائري”.


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