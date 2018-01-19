نظم السفير الجزائري بالغابون، مأدبة غذاء على شرف المنتخب الوطني لكرة اليد، المشارك في بطولة أمم إفريقيا الجارية بـ”ليبروفيل” الغابونية.

وشارك السفير الجزائري بالغابون، لاعبي المنتخب الجزائري مأدبة الغذاء، إلى جانب الطاقم الفني للخضر بقيادة المدربين سفيان حيواني ومحمد الصغير.

وأظهر السفير الجزائري، دعمه للخضر منذ وصولهم للغابون، أين قدم لهم كل التسهيلات الممكنة لوضعهم في أريحية تامة.

للإشارة لعب المنتخب الجزائري لكرة اليد، مبارتين لحد الآن، أين فاز أمام الكاميرون بـ31-23، قبل أن ينهزم أمام الغابون بـ26-25.

هذا ويخوض الخضر مباراة مهمة أمام المنتخب الكونغولي، أمسية اليوم، قبل مواجهة منتخب تونس في المباراة الأخيرة من هذه المجموعة.