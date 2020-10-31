السفير اللبناني يهنئ الجزائر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 66 لإنـــدلاع الثورة التحريريــة

هنأ سفير الجمهورية اللبنانيـة لدى الجزائر الدكتور محمـد حسـن الشعب الجزائري بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإنـــدلاع الثورة التحريريــة المجيــدة في الأول نوفمبـر.

وكتب السفير في رسالة بعثها اليوم أصالة عن نفسـه ونيابة عن الجاليـة اللبنانيـة المقيمــة بالجزائر لحكومة وشعب الجزائر الشقيقة بخالص التهاني وعظيم التبريكات .

وأَاف الدكتور محمـد حسـن أن “هذا الحـــدث العظيـم الذي نستلهـم منه جميعـاً الدروس والعبر الخالدة التي سطّرها شهداء الجزائر ومُجاهديهــا العُظماء بأحرف من نورٍ لتُجسد أروع صور ومعاني الكفاح والنّضــال والمقاومة لتحرير الأرض والإنعتـــاق من رِبقـــة الإستعمار.”

راجيا ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من الإرتقاء والتطور في المجالات كافة وبخاصة في المجال الإقتصادي والتجاري لما فيه مصلحة ومنفعة شعبينا الشقيقين.

وهذا ما جاء في رسالة السفير اللبناني في الجزائر بمناسبة الذكرى 66 لإنـــدلاع الثورة التحريريــة المجيــدة في الأول من نوفمبـر كمايلي:.

يتشرّف سعادة سفير الجمهورية اللبنانيـة لدى الجزائر الدكتور/ محمـد حسـن أن يتقدم أصالة عن نفسـه ونيابة عن الجاليـة اللبنانيـة المقيمــة بالجزائر لحكومة وشعب الجزائر الشقيقة بخالص التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإنـــدلاع الثورة التحريريــة المجيــدة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبـر.

هذا الحـــدث العظيـم الذي نستلهـم منه جميعـاً الدروس والعبر الخالدة التي سطّرها شهداء الجزائر ومُجاهديهــا العُظماء بأحرف من نورٍ لتُجسد أروع صور ومعاني الكفاح والنّضــال والمقاومة لتحرير الأرض والإنعتـــاق من رِبقـــة الإستعمار.

وإذ نتنسّم نفحــات هذه الذكرى العطرة التي كانت نقطـة إنطلاق مسار عظيــم، لنرجو أن تشهد العلاقات الثنائية بين لبنـــان والجزائر المزيد من الإرتقاء والتطور في المجالات كافة وبخاصة في المجال الإقتصادي والتجاري لما فيه مصلحة ومنفعة شعبينا الشقيقين.

المجـــد والخلــــود للشهداء الأبرار،

حفظ الله الجزائر الشقيقة وزادها رِفعــــة وإرتقــــاء.