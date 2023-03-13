السكر والزيت ومواد أخرى بـ “الفاسيليتي” للأساتذة

أبرمت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية إتفاقية مع عدد من المحلات التجارية “سوبيرات”. بعدد من ولايات الوطن كي يستطيع عمال التربية اقتناء المواد الغذائية بمناسبة اقتراب الشهر الفضيل .

وستمنح كل لجنة ولائية قسيمة قيمتها 20 ألف دينار،أي 2 ملاين سنتيم، لعمال التربية(أساتذة ومشرفين وكل عمال القطاع). ليقوموا باقتناء المواد الغذائية من المحلات التي تم الاتفاق معها .

هذا وقد أبرمت ولاية الوادي على سبيل المثال اتفاقية مع 5 محلات تتوزع في مختلف مناطق الولاية .

كما أكدت اللجنة أنه للحصول على القسيمة وجب على المعني التقيد ببعض الشروط. من بينها إظهار بطاقة الإنخراط في اللجنة وإذا كانت البطاقة غير محينة ،يتم دفع مبلغ 200 دينار لتحيينها، مع إظهار كشف الراتب لشهر مارس .

هذا وتتم عملية الاقتطاع من الراتب الشهري على مدار 4 أشهر .