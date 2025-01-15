السلطات التنزانية تجبر مولودية الجزائر والسياسي على قضاء ليلتهم في تمنراست

شهدت رحلة فريقي مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، باتجاه تنزانيا، تغيير في البرمجة، بسبب قرار من السلطات التنزانية.

وحسب مصادر “النهار”، قضت بعثة فريقي مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، ليلتهم في احدى الفنادق بولاية تمنراست.

ويأتي هذا بسبب عدم تلقي الطائرة الخاصة التي أقلت ممثلي الجزائر في المنافسة القارية، الضوء الأخضر من السلطات التنزانية لدخول أراضيها.

ومن المقرر أن يستأنف فريقي مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، اليوم الأربعاء رحتلهم بعد تلقي الموافقة من السلطات التنزانية.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر سيواجه فريق يانغ أفريكا، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، فيما سيلاقي شباب قسنطينة، مضيفه سيمبا، لحساب كأس الكاف.