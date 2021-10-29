السلطات الجزائرية تُجلي المُنتخب النسوي من السودان في هذا التاريخ !
بقلم حواز عبد النور
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الجمعة عن موعد عودة المنتخب الوطني النسوي من السودان.
ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة كشف خلالها أن الوفد الجزائري سيعود إلى أرض الوطن غدا السبت.
ويتواجد المنتخب النسوي بالسودان منذ الجمعة الماضي لكنه لم يستطع مواجهة مُضيفه بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها السودان.
وطالبت مُدربة المُنتخب الوطني النسوي راضية فرتول في وقت سابق اجلاء الوفد الجزائري في أقرب وقت.
2022 𝙒𝙤𝙢𝙚𝙣’𝙨 𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖 𝙘𝙪𝙥 𝙤𝙛 𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚𝙧𝙨 🏆
𝘞𝘰𝘮𝘦𝘯’𝘴 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘤𝘬
𝘵𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘩𝘰𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 🇩🇿
المنتخب الوطني النسوي يعود غدا السبت
إلى أرض الوطن #LesVerts #TeamDZ pic.twitter.com/vuUV9PWzSb
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) October 29, 2021
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