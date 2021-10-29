السلطات الجزائرية تُجلي المُنتخب النسوي من السودان في هذا التاريخ !

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الجمعة عن موعد عودة المنتخب الوطني النسوي من السودان.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة كشف خلالها أن الوفد الجزائري سيعود إلى أرض الوطن غدا السبت.

ويتواجد المنتخب النسوي بالسودان منذ الجمعة الماضي لكنه لم يستطع مواجهة مُضيفه بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها السودان.

وطالبت مُدربة المُنتخب الوطني النسوي راضية فرتول في وقت سابق اجلاء الوفد الجزائري في أقرب وقت.