السّلطات اللّيبية تُسلّم 19 “حراڤا” للجزائر

تسلمت السلطات الجزائرية، 19 حراڤا من نظيرتها الليبية، حاولوا الهجرة نحو أوروبا بطريقة غير شرعية.

وعلمت مصادر “النهار”، أن الحراڤة تم تسليمهم البارحة ليلا عبر أحد المعابر الحدودية البرية بناء على اتفاقية تعاون جزائرية ليبية.

الحراڤة ينحدرون من ولايات تبسة، جيجل، بجاية والعاصمة وألقي عليهم القبض داخل الأراضي الليبية.

يشار إلى أن الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة فتحت تحقيقا معمقا قبل تقديم الموقوفين أمام النيابة.

كما أن القانون الجديد المعمول به يعمل على تقديم الحراڤة ومحاكمتهم وفق إجراءات المثول الفوري.