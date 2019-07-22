السلطات المصرية تفتح تحقيقا في فيديو لجزائري أهان مموياء ملك فرعوني

فتحت السلطات المصرية تحقيا حول فيديو الجزائري الذي “اهان” مومياء الملك الفرعوني “رع” الموجودة بمتحف التحرير في القاهرة خلال “كان مصر” .

واصدروزير الآثار المصري، قرارا بفتح تحقيق عاجل حول فيديو مسيء لمومياء الملك سقنن رع، وذلك بعد رفع مذكرة له بهذا الشأن

ونقلت جريدة الدستور المصرية عن المستشار الإعلامي لوزارة الآثار نيفين العارف، إنه جار التحقيق في واقعة بصق زائر بالمتحف المصري بالتحرير على مومياء الملك سقنن رع.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، يظهر به شخص ، وهو يقوم بالبصق على مومياء “سقنن رع” خلال قيامه بجولة داخل قاعة المومياوات الملكية الموجودة بالمتحف.

الجدير بالذكر أن كل وسائل التصوير ممنوعة داخل قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بالتحرير، والقاعة مراقبة بالكاميرات، وكذلك لها طاقم أمن خاص.

كما أن الفيديو مدته 12 ثانية، وغير متقن ويرجح البعض أن الصوت مركب على الصورة، فيما رجح البعض الآخر أنه فيديو قديم.