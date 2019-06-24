السلطات المصرية تُطلق سراح مناصر الخضر وقد يُرحل للجزائر

سيتم إطلاق سراح مناصر المنتخب الجزائري الذي تم إعتقاله أمس الأحد قبل المواجهة التي جمعت الجزائر بمنتخب كينيا.

وكشف مبعوث تلفزيون “النهار”، إلى مصر، أن المناصر المعني بهذه القضية، يدعى “سمير.سردوك”، من ولاية معسكر.

وأكدت ذات المصادر أن المناصر الجزائري سيتم إطلاق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تدخل السفارة الجزائرية بمصر، التي بذلت قصارى جهدها، لتسوية هذه القضية.

ومن المقرر أن يتم ترحيل مناصر الخضر، إلى الجزائر، مباشرة بعد إطلاق سراحه، ولن يتمكن من متابعة باقي مباريات المنتخب الجزائري في “كان مصر 2019”.

يذكر أن مناصر الخضر المدعو “سمير سردوك”، تم توقيفه من الشرطة المصرية، بسبب رفعه لافتة سياسية تحمل شعار “يتنحاو قاع”.