السماح للجزائريين بحمل 5 آلاف أورو عند السفر أو دخول التراب الوطني دون التصريح بها

مع بداية سنة 2020 وصدور قانون المالية 2020 في الجريدة الرسمية دخلت العديد من الإجراءات والتدابير الجديدة حيز التطبيق.

ولعل أهم هذه القرارات قرار السماح للجزائريين عند دخول أو مغادرة التراب الوطني بحيازة مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 5 آلاف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون التصريح به لدى مصالح الجمارك.

كما يعفي قانون المالية الجديد إظهار أي وثيقة سحب عند حمل هذا المبلغ وهذا وهذا بدل مبلغ 1000 أورو التي كان متعاملا به في السابق.

هذا وسيستمر العمل أيضا بالنظام السابق لبنك الجزائر والمتثمل في الترخيص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر.

وحسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016 ألزم بنك الجزائر في المادة 72 من قانون المالية 2016 جميع المسافرين من وإلى الجزائر المقيمين وغير المقيمين بالتصريح الإجباري لمصالح الجمارك عند الوصول أو المغادرة بكل المبالغ التي بحوزتهم والتي تفوق 1000 أورو.

وتم تعديل القرار في قانون المالية 2020 أين يتم يتم السماح للجزائريين بحمل 5 آلاف أورو عند السفر