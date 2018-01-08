السودان: مقتل طالب واعتقال معارض خلال “احتجاجات الخبز”

توسعت الإحتجاجات في أنحاء السودان على رفع أسعار الخبز مما أدى إلى مقتل طالب وإلقاء القبض على أحد قياديّي المعارضة.

كما صادرت السلطات السودانية عدة صحف في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية.

وجاءت المظاهرات في أعقاب مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة في أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.

ويعد رفع الدعم من تدابير التقشف التي اتخذها السودان لمواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 % ونقص حاد في العملة الصعبة.

ونفى وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة أن تكون المظاهرات ردا على ارتفاع أسعار السلع

كما نقلت وكالة أنباء السودان عنه قوله إن الشرطة “ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب”.