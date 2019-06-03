السودان: 9 قتلى في محاولة فض الاعتصام بالخرطوم

أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وكالة “رويترز”، صباح اليوم الاثنين، عشرات المعتصمين وهم يفرون من موقع الاعتصام، في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، على وقع إطلاق النار.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، تحدثت مصادر المعارضة، عن سقوط 14 قتيلا، في محاولة فض الإعتصام بالخرطوم.

فيما أكدت المصادر الطبية، عن سقط 9 قتلى، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحا في وقت لاحق.

ويظهر الفيديو شبان سودانيين يركضون بين أزقة مبان محيطة بمقر قيادة الجيش، فيما تسمع أصوات إطلاق رصاص في الخلفية.

ويضيف ذات المصدر، أن عددا من المتظاهرين، غادروا مكان الاحتجاج، بعد إطلاق النار.

وحسب مراسل قناة “سكاي نيوز العربية”، في السودان، فقد تم توقيف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم.

ويتولى الحكم في السودان حاليا، المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتفاوض مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بشأن المرحلة الانتقالية من حكم السودان، لكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

ودعا “تجمع المهنيين السودانيين”، إلى عصيان مدني شامل في البلاد، ردا على ما حدث في الاعتصام.