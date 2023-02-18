السياربي في مهمة الإنفراد بصدارة المجموعة عند إستقباله للترجي

يستقبل شباب بلوزداد، أمسية اليوم السبت، خصمه الترجي التونسي، برسم مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا.

والتي سيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وستكون الفرصة مواتية للسياربي، للإنفراد بصدارة المجموعة، والتأكيد بعد الفوز المحقق ضد الزمالك المصري.

يجدر للإشارة، تعادل المريخ السوداني ضد الزمالك المصري، أمس الجمعة، ليتجمد رصدهما لنقطة وحيدة من مبارتين.