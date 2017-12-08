نال شباب قسنطينة رسميا اللقب الشتوي للرابطة المحترفة الأولى موبيليس، قبل جولة من نهاية مرحلة الذهاب، رغم تعادله إيجابيا أمام إتحاد البليدة.

وتعادل زملاء عبيد بهدف لمثله أمام البليدة، في الوقت الذي سقط ملاحقه شبيبة الساورة على ملعب وهران أمام المولودية المحلية.

ويتصدر أشبال المدرب عمراني البطولة بـ 31 نقطة كاملة حصدها من 14 لقاء، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أول ملاحقيه شبيبة الساورة.

للإشارة، فإن آخر مرة توج السياسي باللقب الشتوي يعود إلى 2013 في عهد المدرب “لومير”، وقبلها سنة 1997 موسم تتويج الفريق بلقبه الوحيد.