السياسي يقصو على وفاق سطيف ومولودية الجزائر تعود بالتعادل من شلف

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز بالنقاط الثلاث بعد الإطاحة بوفاق سطيف في قمة الجولة 21 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالفوز بثنائية مقابل واحد، في حين عاد فريق مولودية الجزائر بالتعادل من الشلف عندما واجه أبناء الونشريس.

إلى ذلك، حقّق مولودية الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بأمل الأربعاء والفوز عليه بثلاثية كاملة مقابل ااحد.

فيما انتهى اللقاء القوي بين نجم مقرة واتحاد بسكرة بفوز أبناء الأرض والجمهور بثنائية مقابل واحد

نتائج الجولة جاءت كالتالي:

ج الشلف 0 – 0 م الجزائر

ش قسنطينة 2 – 1 و سطيف

م البيض 3 – 1 أ الأربعاء

ن مقرة 2 – 1 إ بسكرة

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