السياسي يوقف سوسطارة.. الوفاق يضرب بثلاثية والبرج يُحقق الفوز ضد الباك

لُعبت أمسية اليوم الأحد الجولة ال24 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى وشهدت العديد من النتائج المثيرة على غرار تحقيق فريق أهلي برج بوعريريج الفوز الثاني هذا الموسم في البطولة وذلك ضد الضيف أتلتيك بارادو هذا كما فاز شباب بلوزداد على أولمبي المدية بثنائية.
نتائج المباريات التي انتهت:
وفاق سطيف 3-2 نصر حسين داي.
أهلي برج بوعريريج 3-2 أتلتيك بارادو.
شباب بلوزداد 2-0 أولمبي المدية.
إتحاد العاصمة 0-0 شباب قسنطينة.
مولودية وهران 1-1 إتحاد بلعباس.
شبيبة الساورة 1-0 نجم مقرة.
إتحاد بسكرة 2-0 وداد تلمسان.
أولمبي الشلف 1-0 شبيبة سكيكدة.
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