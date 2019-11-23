“السيتي” يُكافئ “محرز” بعد هدفه العالمي

الرياضة
  • -
  • 0
“السيتي” يُكافئ “محرز” بعد هدفه العالمي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تلقى النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الإعتراف من فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد هدفه الرائع ضد تشلسي.

الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف ان محرز هو رجل لقاء البلوز.

وتم اختيار الساحر الجزائري كرجلا للمباراة نظير تألقه اللافت وتسجيله هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة 37.

وانتهت المواجهة بفوز السيتي بهدفين لهدف لحساب الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730825

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com