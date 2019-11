“السيتي” يُكافئ “محرز” بعد هدفه العالمي

الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف ان محرز هو رجل لقاء البلوز.

وتم اختيار الساحر الجزائري كرجلا للمباراة نظير تألقه اللافت وتسجيله هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة 37.

وانتهت المواجهة بفوز السيتي بهدفين لهدف لحساب الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

He was so good, wasn't he?

⭐️ @EASPORTSFIFA

🔵 #MCICHE #ManCity pic.twitter.com/meF7NmUEQx

— Manchester City (@ManCity) November 23, 2019