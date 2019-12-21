“السيتي”:”هذا هو رياض الذي نعرفه”

عاد أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتألق مع فريقه مانشستر سيتي الفائز على الضيف ليستر سيتي بثلاثية لهدف وحيد.

المواجهة التي جرت بملعب الإتحاد لحساب الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز عرفت تسجيل “محرز” لهدفا جميل مع مشاركته لتسعين دقيقة.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر صورة فرحة محرز بالهدف وعلق عليها:”نعم يا محرز.. هذا هو رياااض الذي نعرفه”.

ثلاثية السيتي سجلها محرز في الدقيقة 30، غوندوغان من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وغابريال خيسوس في الدقيقة 69 بينما وقع جيمي فاردي هدف الثعالب في الدقيقة 22.