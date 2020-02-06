السيتي يتسائل:”تخيل الحوار الذي دار بين الملك وساحر العرب”

عاد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لتدريبات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي تحضيرا لمواجهة ويستهام.

قائد المنتخب الوطني الجزائري يُعول على العودة للتألق بمناسبة اللقاء المُقرر يوم الأحد بملعب الإتحاد لحساب الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية تبادل المزاح مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو خلال الحصة التدريبية التي جرت اليوم الخميس.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر الصورة وعنونها بتسائل:”تخيل الحوار الذي دار بين الملك وساحر العرب”.