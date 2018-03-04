“السيتي” يتغلب على تشلسي ويقترب من إحراز اللقب

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه تشلسي أمسية اليوم الأحد بهدف دون رد في الأسبوع ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى بملعب “الإتحاد” بمدينة مانشستر اللاعب البرتغالي “برناردو سيلفا” في الدقيقة ال46.

وبفوز اليوم إقترب السيتيزن من تحقيق لقب البريمرليغ الأول له تحت قيادة المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

وذلك لأن الفارق بينه وبين ملاحقه ليفربول وصل ل18 نقطة كاملة قبل تسع لقاءات من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُنافس أيضا مانشستر سيتي في منافسة دوري أبطال أوروبا وكان قد أحرز لقب الرابطة الإنجليزية المُحترفة منذ أيام.