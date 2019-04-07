عاجل

“السيتي” يتوعّد “توتنهام” بمحرز !!

الرياضة
  • -
  • 0
“السيتي” يتوعّد “توتنهام” بمحرز !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

نشر نادي مانشستر سيتي تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” أشار فيها إلى أن الجزائري رياض محرز سيكون مفتاح المواجهات القادمة.

وأكدت صفحة “السيتي” أن الفريق سيواجه “توتنهام هوتسبير” ثلاث مرات في ظرف 11 يوما بين البطولة ودوري الأبطال.

وذكر الموقع في تغريدته قائلا:” المواجهة الأولى مع السبيرز هذا الموسم حسمناها بهدف محارب الصحراء محرز في استاد ويمبلي”.

وستكون كتيبة غوارديولا على موعد يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة توتنهام لحساب ذهاب الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com