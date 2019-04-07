“السيتي” يتوعّد “توتنهام” بمحرز !!

نشر نادي مانشستر سيتي تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” أشار فيها إلى أن الجزائري رياض محرز سيكون مفتاح المواجهات القادمة.

وأكدت صفحة “السيتي” أن الفريق سيواجه “توتنهام هوتسبير” ثلاث مرات في ظرف 11 يوما بين البطولة ودوري الأبطال.

وذكر الموقع في تغريدته قائلا:” المواجهة الأولى مع السبيرز هذا الموسم حسمناها بهدف محارب الصحراء محرز في استاد ويمبلي”.

وستكون كتيبة غوارديولا على موعد يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة توتنهام لحساب ذهاب الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.