السيتي يهزم ولفرهامبتون بثلاثية دون محرز

فاز سهرة اليوم الإثنين فريق “مانشستر سيتي” بثلاثية كاملة دون رد على الضيف “ولفرهامبتون” بملعب “الإتحاد” في الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرف اللقاء ملازمة النجم الدولي الجزائري رياض محرز لكرسي الإحتياط طيلة ال90 دقيقة حيث فضل المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عدم إقحامه في الشوط الثاني.

وسجل ثلاثية السيتيزن كل من غابريال خيسوس في الدقيقتين ال10 وال39 من ركلة جزاء إضافة إلى لاعب الضيوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال78.

وبهذا الفوز واصل السيتي ملاحقة المتصدر ليفربول وبفارق 4 نقاط فقط.