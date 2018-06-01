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“السيتي” يُعلن عن صفقة محرز الأسبوع القادم!!

الرياضة
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“السيتي” يُعلن عن صفقة محرز الأسبوع القادم!! صورة مركبة تداولتها محتلف الصحف العاللمية
بقلم إسماعيل عشاش

حسم نادي “مانشستر سيتي” صفقة الدولي الجزائري، رياض محرز، بصفة شبه رسمية، وفقا لما أكدته شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وسيقوم بطل “البريمير ليغ” حسب ذات المصدر، بالإعلان عن التوقيع لصاحب القدم اليُسرى السحرية نهاية الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وسيُكلف إبن “سارسال”، “السيتيزنس”، قيمة مالية في حدود الـ83 مليون أورو، مع حصوله على راتب يُقارب الـ10 ملايين أورو سنويا.

يُذكر بأن الجميع في الجزائر وإنجلترا ينتظر معرفة مُستقبل نجم “الخضر”، وتفادي عيش مُسلسل الصفقات الفاشلة الذي يتكرر منذ 2016.

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