مجلس الأمة يؤكد دعمه للمقاربة التشاورية المنتهجة من الرئيس تبون

ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وخُصّص الاجتماع، لمناقشة وتدارس عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس بهدف تحسين طرائق العمل والرفع من كفاءة الأداء.

إضافة إلى النظر في برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.

وجدّد مكتب مجلس الأمة، موقفه الثابت والداعم للمقاربة التشاورية المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

واعتبر المجلس هذه المقاربات التشاورية، مؤشراً ودلالة بالغة عن إرادة حقيقية للرئيس، تتوخى جبرَ الـمُعضِلة البُنيوية.

وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، المصادف لـ18 فيفري، توجه مكتب مجلس الأمة، بتحية احترام وخشوع للشهداء.

كما قرّر مكتب المجلس، التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم سمير قاسيمي، العضو المنتخب في مجلس الأمة عن ولاية البليدة.