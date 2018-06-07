السينما الاوكرانية تودع المخرجة كيرا موراتوفا

توفيت عميدة الفن السابع الأوكراني كيرا موراتوفا اليوم عن عمر يناهز ال84 سنة حسب ما اعلنته وزارة الثقافة الاوكرانية.

وتعد كيرا موراتوفا من بين أشهر المخرجين لأوكرانيين حيث بدأت العمل في اواخر الخمسينات من القرن الماضي.

وبرزت اعمالها خصوص في التسعينيات من القرن الماضي حيث لقيت كل أفلامها انجاحا كبيرا جماهريا.

وايضا على مستوى النقد السينمائي الذي نوه دائما بإبداعاتها و واقعيتها في معالجة القضايا المجتمعية والإنسانية .

ومن بين اعمال الراحلة التي لقيت نجاحا كبيرا فيلم “في واد شديد الانحدار ” 1962 و” خبزنا الصادق” سنة 1964.

وفيلم “معرفة العالم الأبيض” 1979 وفيلم ” شرطي حساس” 1992 وفيلم ” رسالة الى أمريكا” 1999.

وكان اخر اعمالها قبل التوقف عن الاخراج بسبب المرض هو فيلم “العودة الاخيرة” و ذلك في 2012.

وتميزت أفلام كيرا موراتوفا يالتي تتلمذ على يدها المئات من السينمائيين العالميين باستقطاب أبرز الممثلين الأوكرانيين والروس.

من أمثال فلاديمير فيسوتسكي وغيورغي دلييف ونينا روسلانوفا و ألا ديميدوفا.