السيول تجرف طفلين بعين وسارة بالجلفة

ويجري حاليا البحث عن الطفلين، بعين وسارة، ولاية الجلفة.
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قالت المنظمة العالمية للمهاجرين، أن 15 "حراق" جزائريا كانوا متجهين لاسبانيا فقدوا في عرض البحر يوم 3 سبتمبر الماضي.
ونشرت المنظمة عدد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين…
تدخلت الحماية المدنية لإيليزي مساء الخميس، لأجل نقل إمرأة 23 سنة في حالة ولادة من المنطقة الحدودية طارات إلى المستشفى.
وفي الطريق وقبل الوصول إلى المستشفى…
جرفت سيول "واد بوسديرة"، بعين وسارة، ولاية الجلفة، طفلين عقب تساقط أمطار الخريف.
ويجري حاليا البحث عن الطفلين، بعين وسارة، ولاية الجلفة.
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