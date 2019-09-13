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السيول تجرف طفلين بعين وسارة بالجلفة

أخبار الجزائر
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السيول تجرف طفلين بعين وسارة بالجلفة
بقلم زكرياء مداح

جرفت سيول “واد بوسديرة”، بعين وسارة، ولاية الجلفة، طفلين عقب تساقط أمطار الخريف.

ويجري حاليا البحث عن الطفلين، بعين وسارة، ولاية الجلفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699385

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