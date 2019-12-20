الشاب خالد وكنزة مرسلي ومحمد رياض يتوجون بجوائز آفريكانا 2019

فن وثقافة
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الشاب خالد وكنزة مرسلي ومحمد رياض يتوجون بجوائز آفريكانا 2019
بقلم فوزية مسعدي

توج، اليوم الجمعة، كل من الفنان العالمي،الشاب خالد، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، و محمد رياض، بجوائز جوائز آفريكانا لسنة 2019.

حيث إفتك الفنانون الجزائريون هذه الجوائز وبجدارة، نتيجة أعمالهم المميزة.


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