الشاب خالد وكنزة مرسلي ومحمد رياض يتوجون بجوائز آفريكانا 2019

توج، اليوم الجمعة، كل من الفنان العالمي،الشاب خالد، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، و محمد رياض، بجوائز جوائز آفريكانا لسنة 2019.

حيث إفتك الفنانون الجزائريون هذه الجوائز وبجدارة، نتيجة أعمالهم المميزة.