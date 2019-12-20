الشاب خالد وكنزة مرسلي ومحمد رياض يتوجون بجوائز آفريكانا 2019
توج، اليوم الجمعة، كل من الفنان العالمي،الشاب خالد، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، و محمد رياض، بجوائز جوائز آفريكانا لسنة 2019.
حيث إفتك الفنانون الجزائريون هذه الجوائز وبجدارة، نتيجة أعمالهم المميزة.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743990
-
تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بسوق أهراس من توقيف خمسة أشخاص عن جرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما…
-
أُصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثي مرور متفرقين، وقعا مساء اليوم، ببلديتي طولقة والقنطرة، في ولاية بسكرة.
وأورد بيان الحماية، أنّ الحادث الأول الذي وقع…
-
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ماضي الحبس المؤقت لرئيس بلدية العسافية المدعو "م.ص" بعد إتهامه بالفساد المالي وتبديد المال العام.
وحسب ما تلقيناه من مصادرنا…
التعليقات (0)