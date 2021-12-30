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قناة النهار

“الشاب خالد :” عندي مشاريع مع سولكينغ وفنانين عرب منهم الجسمي

بقلم قناة النهار
“الشاب خالد :” عندي مشاريع مع سولكينغ وفنانين عرب منهم الجسمي
cheb khaled
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الشاب خالد :” عندي مشاريع مع سولكينغ وفنانين عرب منهم الجسمي

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