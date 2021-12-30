قناة النهار “الشاب خالد :” عندي مشاريع مع سولكينغ وفنانين عرب منهم الجسمي بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2021 - 15:48 cheb khaled شارك غرِّد أرسل 30 0 “الشاب خالد :” عندي مشاريع مع سولكينغ وفنانين عرب منهم الجسمي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n3Kms اقرأ أيضا صفاء واستقرار في الطقس إلى غاية يوم الأربعاء الوطني 12 ديسمبر الطارف : إنتاج الفول السوداني .. فلاحو منطقة الريغية يرفعون التحدي قناة النهار 11 ديسمبر زروقي :" بونجاح وبلايلي قالولي ألعب كاشما كاين حنا نديفونديو عليك !!" قناة النهار 23 ديسمبر مدير التربية للجزائر شرق : نناشد الأساتذة و كل موظفي القطاع للإلتحاق بمراكز التلقيح قناة النهار 12 ديسمبر وكيل الجمهورية لمستغانم يكشف تفاصيل قتل شرطي وتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم قناة النهار 10 ديسمبر تمنراست: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور أخبار الجزائر 13 ديسمبر صرخة: "من العز إلى الطروطوار".. قصة صادمة لـ18 عائلة يفترشون الشارع قناة النهار 30 ديسمبر عين تموشنت .. لقمة عيش حلال عنوان عبد العالي وزوجته على رصيف شاطئ رشقون قناة النهار 16 ديسمبر الشاب أنور: الجزائر فقدت فنانة كبيرة أعطت كل جهدها للفن الجزائري قناة النهار 10 ديسمبر سري جدا / البطاطا..حقيقة الأسعار من الفلاح إلى التاجر.. ترقبوها قناة النهار 24 ديسمبر