الشاب خالد: فرحتي بكأس العرب لا توصف ومنتخبنا مفخرة لكل العرب
أشاد المغني الجزائري الشاب خالد، بإنجازات المنتخب الوطني، على غرار تتويجهم بكأس العرب، معتبرا الخضر حاليا مفخرة لكل الشعوب العربية.
وصرح الشاب خالد، لتلفزيون “النهار”: “فرحتي لا توصف بتتويجنا بكأس العرب، على غرار كل الجزائريين، ومنتخبنا أصبح مفخرة لكل العرب”.
كما أضاف: “استمتعت بمباريات المنتخب الجزائري أمام السودان، وكان لي الشرف ملاقات لاعبينا ومنحهم الفرحة والشجاعة لمواصلة مشوارهم”.
وأردف: “الفرحة كانت بمثابة فرحة الاستقلال، وأثبتت الكرة بأنها أصبحت قوة في هذا العالم، وتسمح لنا بالتعريف بثقافتنا”
وتابع الشاب خالد: “بعد تويجنا بكأس العرب، ننتظر إن شاء الله كأس افريقيا المقبلة، والتي نتمنى التتويج بها مجددا”.
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وتوّج المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.
كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.
كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.
وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.
وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.
وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.
كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.