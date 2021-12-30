الشاب خالد: فرحتي بكأس العرب لا توصف ومنتخبنا مفخرة لكل العرب

أشاد المغني الجزائري الشاب خالد، بإنجازات المنتخب الوطني، على غرار تتويجهم بكأس العرب، معتبرا الخضر حاليا مفخرة لكل الشعوب العربية.

وصرح الشاب خالد، لتلفزيون “النهار”: “فرحتي لا توصف بتتويجنا بكأس العرب، على غرار كل الجزائريين، ومنتخبنا أصبح مفخرة لكل العرب”.

كما أضاف: “استمتعت بمباريات المنتخب الجزائري أمام السودان، وكان لي الشرف ملاقات لاعبينا ومنحهم الفرحة والشجاعة لمواصلة مشوارهم”.

وأردف: “الفرحة كانت بمثابة فرحة الاستقلال، وأثبتت الكرة بأنها أصبحت قوة في هذا العالم، وتسمح لنا بالتعريف بثقافتنا”

وتابع الشاب خالد: “بعد تويجنا بكأس العرب، ننتظر إن شاء الله كأس افريقيا المقبلة، والتي نتمنى التتويج بها مجددا”.

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