إستهجن الشارع الرياضي الجزائري، ماحدث للناخب الوطني رابح ماجر في ملعب 20 أوت، بمناسبة لقاء النصرية والضيف وفاق سطيف.

وعبر الجزائريون، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبهم الشديد من شتم إسما صنع تاريخ كرة القدم الجزائرية والأوروبية.

عندما كان لاعبا في بورتو البرتغالي، وبغض النظر عن قدراته التدريبية.

وإمتعض أصحاب الإختصاص، أيضا من حادثة الإساءة إلى ماجر مؤكدين أن على أنصار الفرق الجزائرية إحترام تاريخ صاحب الكعب الذهبي.

وكان ماجر قد غادر ملعب 20 أوت السبت الماضي، في الدقيقة 41 من لقاء النصرية ووفاق سطيف بسبب تعرضه للشتم من الأنصار.