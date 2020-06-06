الشباب السعودي يعلن عن مغادرة بلعمري

كشف نادي الشباب السعودي، مغادرة الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، أمس الجمعة، الأراضي السعودية، متجها إلى الجزائر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، على “تويتر”، تغريدة، أكد من خلال سفر بلعمري، نحو الجزائر، عبر طائرة خاصة، تابعة لسفارة الجزائر بالمملكة.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، إلى أرض الوطن، بعد غياب طويل، أين عجز عن الالتحاق بعائلته، بالنظر لتوقف الرحلات الجوية بسبب كورونا.