“الشباب” يتنقل لزامبيا هذا الأربعاء والطاوسي يسطر برنامجا خاصا

برمجت إدارة الرئيس محمد بوحفص موعد التنقل إلى زامبيا بعد غد الأربعاء، تحسبا لمواجهة لقاء الإياب من الدور 16 لمسابقة كأس “الكاف”.

أمام نكانا الزامبي المقررة يوم السبت المقبل 17 مارس الجاري بملعب هذا الأخير، حيث يسعى أشبال الطاوسي إلى تأكيد نتيجة الفوز بلقاء الذهاب (3-0).

كما تستأنف تشكيلة شباب بلوزداد صبيحة الغد التدريبات والتحضيرات بمركب بن صيام بحسين داي، بعد استفادة اللاعبين من يومين راحة.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الفريق العاصمي تنتظره مواجهة قوية وصعبة في البطولة عند عودته حيث يستقبل اتحاد الجزائر.