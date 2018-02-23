“الشبيبة” تستعيد الأمل و”الحمراوة” يعقدون وضعية إتحاد الحراش

فاز فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم الجمعة، على ضيفه إتحاد بلعباس بهدفين لهدف لحساب الجولة الـ21.

من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، وسجل هدفي “الشبيبة” اللاعب زيري في الدقيقة الـ15 من ضربة جزاء قبل أن يضيف بن علجية الثاني د51.

قبل أن يقلص النتجية لـ”العقارب” سوقار في الد73، وبهذا الفوز المُحقق عاد الأمل للشبيبة في ضمان البقاء في حضيرة الأضواء.

بعد أن صار في رصيده 22 نقطة في المركز الـ13 وبفارق نقطة وحيدة عن تاجنانت أول المهددين بالسقوط.

“الحمراوة” يعقدون وضعية “الكواسر”

فيما عقّد إتحاد الحراش وضعيته في الرابطة المحترفة الاولى موبيليس، بعد سقوطه أمام مولودية وهران بنتيجة 1-0 بملعب أحمد زبانة.

وجاء هدف المولودية في الدقيقة الـ73 عن طريق المتألق يوسف شيان، والذي جعل أصحاب الزي الأصفر والأسود يعود خائبا للعاصمة.

بعد تأزم وضعيته في جدول الترتيب أين أضحى قريبا جدا من السقوط بعد تجمد رصيده بـ18 نقطة في المركز ما قبل الأخير.