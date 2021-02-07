الشرطة.. أزيد من 12 ألف مكالمة للتبليغ عن الجرائم خلال أسبوع

الوطني
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الشرطة.. أزيد من 12 ألف مكالمة للتبليغ عن الجرائم خلال أسبوع
بقلم أسماء.ع

تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر أزيد من 12 ألف مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 خلال أسبوع.

وتتعلق الـ12 ألف مكالمة، بالتبليغ عن قضايا إجرام وطلب الإرشادات والتوجيهات، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأفاد البيان ذاته، أن على إثر هذه التوقيفات، تم استرجاع دراجة نارية،هاتف نقال، حاسوب محمول، مبلغ مالي قدره 29000 دج.

وتم حجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، كمية من المخدرات “القنب الهندي” و10 أقراص من المؤثرات العقلية، حسب ذات المصدر.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين، إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان.

ووضعت المصالح، تحت تصرف المواطنين، أرقام المديرية العامة للأمن الوطني، الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17، إضافة إلى خط 104.

إضافة إلى تطبيق “ألو شرطة” وصفحة “الفايس بوك” لأمن ولاية الجزائر.


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